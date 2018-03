Telefona ai carabinieri e poi tenta il suicidio: salvata dai militari accorsi sul posto

Telefona ai carabinieri e tenta il suicidio: i militari la salvano dopo essere intervenuti a casa sua.

L'intervento

L'intervento domenica mattina all'interno di un appartamento di via Gennaro a Megliadino San Vitale: a telefonare al 112 una donna di mezza età. Il tono agitato della telefonata della donna, che denunciava di non avere più notizie del marito dal quale da tempo era separata, hanno convinto i militari a recarsi a casa sua constatando ancora una volta lo stato confusionale. Una volta sul posto la donna, ad un tratto, ha preso il coltello da cucina nascosto precedentemente in un vaso, e ha tentato di tagliarsi le vene. I militari tempestivamente, intuendo il gesto, sono riusciti a bloccarla prima che si ferisse. Trasportata in pronto soccorso all'ospedale di Monselice, è stata trattenuta per accertamenti.