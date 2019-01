Scrive all'amico che vuole togliersi la vita e lui dà l'allarme: immediato il ricovero in ospedale

Scrive all'amico in chat che vuole togliersi la vita e lui dà l'allarme.

Salvato

L'episodio attorno all'1 di domenica. Immediato l'arrivo dei carabinieri nell'appartamento del 20enne, a Padova. I militari hanno trovato il corpo del giovane privo di sensi nella sua camera da letto. Immediato il trasporto in ospedale dove il ragazzo si trova ora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.