Si getta dal terrazzo di casa dopo una lite col fidanzato: ferita gravemente una 22enne

Una discussione col compagno, poi il volo da sette metri. Ha rischiato di finire in tragedia una banale lite tra fidanzati domenica verso le 19. Tutto è cominciato nel primo pomeriggio dopo una notte passata divisi.

I MESSAGGI SUL CELLULARE. Un ragazzo di 24 anni di origini toscane ma residente a Padova e una ragazza di due anni più giovane di origini marocchine si mettono a litigare. Lei, finché lui dorme in una casa di via Bajardi a Mortise, nota strani messaggi sul cellulare del fidanzato che aveva lasciato lo smartphone nell'abitazione della giovane la sera prima perché scarico. Lui, che aveva trascorso la notte in discoteca da solo e aveva conosciuto una ragazza a cui aveva lasciato il numero, non appena la fidanzata lo raggiunge viene aggredito. Ne nasce un lungo diverbio che si protrae per diversi minuti.

SI GETTA DAL BALCONE. La ragazza a un certo punto si è diretta verso il terrazzo, è salita a cavalcioni del muretto e si è buttata di sotto, restando a terra immobile. Sul posto è arrivata l’auto medica e l’ambulanza del Suem che hanno ricoverato la donna in ospedale dove non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri giunti sul posto hanno passato al setaccio la casa e verificato con tre testimoni l’esatta dinamica di quanto accaduto. Anche il fidanzato è rimasto in caserma diverse ore per confermare la sua versione dei fatti che coinciderebbe con quanto descritto anche dalle altre persone presenti in quel momento.