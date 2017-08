Messaggi all'ex fidanzato sul telefonino con intenzioni suicide: salvata una 23enne

Un ragazzo di Bassano del Grappa (Vicenza) ha telefonato alla polizia martedì sera, allarmato per i messaggi che gli erano appena arrivati sul cellulare dall’ex fidanzata. La ragazza stava manifestando la volontà di togliersi la vita perchè incapace di reagire e darsi pace dalla fine della loro storia.

GRAFFI SUL BRACCIO. Rintracciata dalle forze dell’ordine in un’abitazione di Brusegana, a Padova, la 23enne è stata trovata in casa con alcuni graffi provocati da una lametta sul braccio sinistro. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem che ha accompagnato la giovane in ospedale dove le sono state medicate le ferite.