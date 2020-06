Aspirante suicida 19enne salvata lungo i binari

Dramma sfiorato lunedì mattina alla stazione di Padova, dove gli agenti della Polfer hanno bloccato una ragazza con intenti suicidi.

L'allarme

La delicatissima vicenda ha come protagonista una ragazza di 19 anni che avrebbe maturato l'estrema decisione in seguito a una discussione con i genitori, come lei stessa ha raccontato agli inquirenti. In mattinata la giovane è uscita di casa e a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini a cui, scambiando qualche parola, aveva lasciato intendere le sue terribili intenzioni. Contattarla via cellulare è stato impossibile: il telefonino infatti pare le fosse stato momentaneamente vietato dai familiari e proprio questa scelta l'aveva fortemente turbata. A quel punto è stato dato l'allarme al 113 e, vista la situazione particolarmente allarmante, è stato attivato il protocollo specifico.

ll salvataggio

Protocollo che ha interessato anche la stazione ferroviaria dove la Polfer ha imposto a tutti i convogli in entrata e uscita di procedere a vista e a passo d'uomo. Proprio lì, fra i binari, gli agenti poco dopo l'hanno riconosciuta e avvicinata. Con la massima cautela sono riusciti a tranquillizzarla nonostante fosse visibilmente agitata. Una volta stabilito un contatto l'hanno convinta a seguirli al sicuro, all'interno degli uffici, dove la giovane è stata rincuorata e convinta a ritornare sui suoi passi. Lei stessa ha raccontato della lite, dello smartphone e di quella terribile idea che le era balenata in mente. I genitori sono poi stati informati, raggiungendo la figlia.