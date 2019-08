Tenta il suicidio nel Bacchiglione: trascinata a riva da un passante, è gravissima

La tragedia è stata sfiorata ma l'allerta non cessa. É ricoverata in pericolo di vita la 44enne di Saonara che alle 11.30 di venerdì è stata recuperata dalle acque del Bacchiglione.

Il salvataggio

La donna ha raggiunto il ponte Sabbionari e si è lasciata cadere. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti. Tra loro anche un 42enne di Rovigo che, assistendo alla scena, non ha esitato a tuffarsi, raggiungendola e trascinandola a riva. Insieme agli altri presenti e con l'aiuto dei pompieri intervenuti con un gommone, la vittima è stata issata sulla sponda di lungargine Asconio Pediano. Qui, dopo le prime manovre salvavita che hanno fatto riprendere il battito cardiaco e la respirazione, è stata presa in carico dal personale medico che l'ha trasferita all'ospedale cittadino in massima urgenza.

Le indagini

Sul luogo del dramma sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova e della stazione di Prato della Valle, ricostruendo i concitati momenti del salvataggio e identificando la 44enne. Si indaga ora per appurare i motivi all'origine di quello che pare profilarsi senza dubbio come un tentativo di suicidio.