Dramma sfiorato: delusione amorosa, minaccia il suicidio davanti al padre

Il sangue freddo e la prontezza di due militari del Nucleo radiomobile di Padova hanno evitato che la serata di domenica si concludesse in tragedia.

Momenti di angoscia

Ad allertare il servizio di emergenza del 112 sono stati alcuni passanti che alle 23.30 hanno assistito attoniti alla tremenda scena. Tutto è successo ai margini del capoluogo, lungo il ponte che da via Facciolati porta a Voltabarozzo. É ormai notte, nel mezzo della passerella pedonale a margine della carreggiata c'è un ragazzo poco più che ventenne. É disperato, dice di volersi buttare nelle acque del Bacchiglione che meno di due settimane fa sono state la tomba di un'altra persona in preda allo sconforto. Accanto a lui c'è il padre: lo ha seguito fino a lì per fermarlo, ma il giovane non sente ragioni.

La trattativa e il salvataggio

Quando arrivano i carabinieri è a cavalcioni della ringhiera, un movimento inconsulto e finirebbe certamente nel canale. Bisogna riuscire a calmarlo: uno dei carabinieri si avvicina con cautela, gli parla e il ventenne spiega il motivo di tanta disperazione. É stato lasciato da poco dalla fidanzata e non riesce ad accettare quella separazione. Nel frattempo l'altro militare lo raggiunge da dietro, abbastanza da riuscire a cingerlo e ributtarlo al di qua della balaustra, in salvo. Il padre può finalmente riabbracciare suo figlio. Il sollievo è generale. Il ragazzo non è ferito, almeno nel fisico, ma le ferite dell'anima richiederanno molto più tempo per guarire.