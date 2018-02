Patente sospesa per ubriachezza: si taglia le vene davanti alla commissione medica

La commissione medica per la revisione delle patenti gli ha detto “no” alla restituzione della licenza di guida sospesa da qualche mese perché era stato trovato ubriaco a bordo del suo veicolo. L’uomo non l’ha presa bene e per protesta si è tagliato le vene.

Ancora ubriaco

Lunedì nel primo pomeriggio un 60enne residente a Terme Euganee aveva le verifiche di idoneità per tornare a guidare dopo che era stato pizzicato al volante con un tasso alcolico superiore a quanto consentito dalla legge. Il signore non ha superato gli esami obbligatori, risultando ancora un consumatore di sostanze alcoliche e i medici gli hanno detto negato la restituzione della licenza di guida. In poco tempo l'uomo è andato in escandescenza e ha deciso di tagliarsi i polsi con una lametta per ripicca. Fortunatamente le ferite erano solo superficiali e dopo alcuni punti di sutura è stato dimesso dal pronto soccorso.