Soffre per amore e tenta di uccidersi con il gas di scarico: salvato dai carabinieri

Lunedì notte un 49enne ha tentato di togliersi la vita a Vigonza.

SALVATO.

L'uomo è stato trovato dai carabinieri all'interno dell'auto in via generale Giardino intento a farla finita con il gas di scarico. L'intervento dei militari ha frenato in temo il gesto estremo dell'uomo che, soccorso dai sanitari del Suem 118, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. I motivi che hanno portato l'uomo a farla finita sarebbero di natura sentimentale.