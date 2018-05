Terme Euganee, Claudio Sinigaglia attacca: “Servono delle azioni mirate per il rilancio"

“Il bacino termale dei Colli Euganei è il più importante d’Europa e da troppi tempo è alla ricerca di una sua identità. Per questo, prima di affrontare il progetto di legge riguardante la sua promozione, è bene discuterne con il territorio: sindaci, albergatori e sindacati”. A sollecitare una loro audizione in Quinta commissione è il consigliere regionale del Partito Democratico Claudio Sinigaglia che nella seduta odierna ha chiesto e ottenuto il rinvio del dibattito sul Pdl 253 ‘Disposizioni in materia di promozione del bacino termale dei Colli Euganei’.

"Confronto a 360 gradi col territorio"



“Dobbiamo capire come andare oltre i principi enunciati dalla legge e concretizzarli in azioni mirate che servano allo sviluppo del bacino termale, fondamentale per l’economia della provincia di Padova e non solo. Ci lavorano circa 4.600 addetti, il 6,9% del totale nazionale, abbiamo oltre 100 hotel, 17mila posti letto e 240 piscine termali, tanto per rendere l’idea. Dunque dobbiamo capire bene quale direzione prendere: vogliamo far prevalere l’aspetto sanitario o quello turistico? Per questo è necessario un confronto a 360 gradi con il territorio, per fissare insieme gli obiettivi del provvedimento. È inutile agire tanto per agire, finendo poi per scontentare tutti. È un settore troppo importante, da anni in deciso rilancio, che ha bisogno di compiere le scelte giuste per fare un ulteriore salto di qualità”.