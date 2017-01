Terremoto e neve in Centro Italia, a sostegno della popolazione la "Befana padovana"

Durante la XIII edizione della manifestazione "la Befana in Prato" tenutasi il 6 gennaio 2017, organizzata dal Comune di Padova in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, sono stati raccolti, grazie all'offerta minima per la degustazione di bevande calde, 1.126,70 euro che il comune di Padova ha deciso di donare alla Croce Rossa Italiana, che è fortemente impegnata con mezzi e personale a sostegno delle popolazioni del Centro Italia colpite anche recentemente da tragici eventi sismici.

LA REALIZZAZIONE. La Croce Rossa Italiana infatti opera nelle zone terremotate del Centro Italia in coordinamento con la Protezione Civile. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla sponsorizzazione offerta dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Padova che ha messo a disposizione la fornitura di 200 litri di latte e 150 litri di vino prodotti localmente dai loro agricoltori; la preparazione delle bevande e la raccolta delle offerte è stata curata dalla Associazione Onlus Spirit in Dance che ha coordinato lo stand dedicato alle degustazioni, con l'ausilio di molti volontari della Croce rossa di Padova. Un segno di vicinanza della città di Padova alle popolazioni più sfortunate, che potrà essere destinato anche a fronteggiare i disagi dell'emergenza neve di questi giorni.

A sostegno del centro Italia è attivo questo conto corrente

IBAN: IT40F0623003204000030631681

BIC/SWIFT: CRPPIT2P086

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana

Per donare online:

www.cri.it