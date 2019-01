Scossa di terremoto in Romagna: la terra trema anche in tutto il padovano

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il padovano verso la mezzanotte. La scossa di magnitudo stimata tra i 4.1 e 4.6 gradi della scala Richter è stata registrata dai sismografi dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia appena passata la mezzanotte del 15 gennaio. L'evento sismico ha come epicentro la zona di Ravenna a circa 110 chilometri da Padova ma è stato avvertito in tutta la pianura padana e in tutto il Veneto. Diverse le persone scese in strada anche in città dove sui social network si sono scatenate le segnalazioni e i commenti..

La scossa

La fonte ufficiale indica: un terremoto di magnitudo ML 4.6 è avvenuto nella zona: 11 km E Ravenna (RA), con coordinate geografiche (lat, lon) 44.37, 12.32 ad una profondità di 25 km. Come riferisce RavennaToday al momento non si segnalano danni a cose o persone anche se i centralini del 115 sono stati tempestati di telefonate per avere chiarimenti.

Una seconda scossa

Una seconda scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata alle ore 00.29 con epicentro a Cervia (Ravenna)

Notizia in aggiornamento