Terza corsia sull'A13 Bologna-Padova: al via gli espropri, l'opera sarà terminata nel 2021

Partiranno a febbraio gli espropri le per la realizzazione della terza corsia dell’A13 sul tratto nel territorio euganeo che va dal casello di Padova Sud a quello di Monselice. Come riporta il Gazzettino nella sua edizione di Padova ad aprile poi è in cartello la Conferenza dei Servizi nazionali che dovrà dare il via libera al progetto definitivo dell’opera attesa da diversi anni. L'opera ha trovato l'opposizione di molti enti.

I LAVORI

Se tutto dovesse procedere senza intoppi entro la fine del 2018 dovrebbero iniziare i lavori che dureranno tre anni e permetteranno di arrivare alla terza corsi entro dicembre del 2021. La fase decisiva per l’ampliamento dell’A13: c’è già un piano definitivo che diventerà esecutivo in tempi rapidi. L’autostrada che porta a Bologna è spesso congestionata dal traffico e le attuali due corsie non agevolano gli spostamenti. La terza corsia costerà 185 milioni di euro e la società “Autostrade per l’Italia Spa” che gestisce metà della rete autostradale italiana è già pronta a iniziare i lavori.