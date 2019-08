Terza età tra soggiorni climatici e l'inizio delle attività 

Ultimi giorni di vacanza al mare in montagna con i soggiorni climatici, prima di riprendere con attività creative e motorie, per gli anziani padovani. Il 25 agosto partiranno infatti i 202 iscritti ai soggiorni climatici al mare (Sottomarina e Riviera Romagnola) e in montagna (Pinzolo e Andalo) che si svolgeranno fino al 15 settembre. Il 16 settembre partiranno invece i corsi di attività motoria, sempre rivolti alla terza età, e il 25 i laboratori creativi.

Iniziative

«Le iniziative rivolte alla terza età nell’ottica dell’invecchiamento attivo non solo assicurano una migliore qualità della vita delle persone, attraverso il movimento, la socializzazione, l’attività artistica, ma prevengono anche situazioni di emergenza più complesse – sottolinea l’assessora al Sociale Marta Nalin – Per questo oltre a sostenere come sempre i soggiorni climatici e le attività creative e motorie abbiamo lanciato #reteterzaetà, una mappatura che ha l’obiettivo di far scoprire e conoscere i servizi e le attività dedicate alla Terza Età che il territorio di Padova offre, organizzata per tipologia di servizi e territorio».

Elenco

Partendo dall'area di interesse, è possibile consultare, in base al quartiere di riferimento, l'elenco dei soggetti che offrono il servizio specifico richiesto sul sito Padovanet. La Mappatura Terza Età è stata realizzata dall’Ufficio Attività Creative Terza Età - Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con il Tavolo Territoriale Terza Età. I soggiorni climatici nel 2019 anno visto la partecipazione di 664 iscritti (cui si aggiungono i 202 in partenza) in 23 soggiorni già realizzati dal mese di giugno nelle località marittime dell’Alto Adriatico (Jesolo e Caorle, Sottomarina, Riviera Romagnola) e montane (Fiera di Primiero e Andalo). La maggior parte dei partecipanti (90,4%) ha dichiarato di voler ripetere l’esperienza anche l’anno prossimo e di essere stato complessivamente soddisfatto (50,4% molto soddisfatto e 40,9 abbastanza soddisfatto) del soggiorno. Anche quest’anno il Comune ha riconosciuto un contributo a sostegno del costo del soggiorno sulla base della dichiarazione ISEE con un investimento di oltre 100 mila euro.

Autunno

Da settembre riprendono poi i laboratori creativi e le attività motorie sempre per la terza età: ginnastica generale, antalgica e posturale, pilates, attività per soggetti con osteoporosi, artrosi o cardiopatie, ma anche corsi di lingue (inglese, francese, spagnolo), computer, animazione teatrale, coro, danze popolari, acquerello, ricamo, pittura, modellato e creta e altri ancora. Le iscrizioni sono ancora aperte sia per i laboratori creativi e che per le attività motorie in palestra, secondo le disponibilità dei posti. In particolare sono disponibili posti per l'attività motoria nelle palestre: Arcostruttura Mortise (via Vermigli 8, lunedì e giovedì mattina), Stadio Franceschini (via Attendolo 6, martedì e venerdì pomeriggio), sala Quartiere 3 ex Gabelli (via Giolitti 2, lunedì e giovedì mattina), Impianto Raciti (di via Pelosa 74, martedì e venerdì pomeriggio). I laboratori creativi con ancora posti disponibile invece sono: corso di conversazione in lingua spagnola (28 incontri di un’ora, dal 7 ottobre, il lunedì dalle 16 alle 17.30 al liceo Nievo, via Barbarigo 38), corso di animazione teatrale (28 incontri di due ore, dal 7 ottobre, il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 all'istituto Ruzza, via Sanmicheli 8), corso di pittura (14 incontri di tre ore, dal 7 ottobre, il lunedì dalle 15 alle 18 negli spazi dei laboratori creativi di piazzetta San Girolamo 14), corso di yoga (13 incontri di 90 minuti, dal 9 ottobre il mercoledì dalle 9 alle 10 nella palestra di via Boccaccio 80).

Come iscriversi

Le iscrizioni verranno raccolte presso l'Ufficio Attività Creative Terza Età nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì dalle 15 alle 16:30. Sarà possibile iscriversi anche via mail, inviando domanda di iscrizione e copia della carta di identità all'indirizzo segreteriaterzaeta@comune.padova.it. I requisiti di iscrizione sono aver compiuto 60 anni, essere residente a Padova e essere in condizione non lavorativa.