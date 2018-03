Tre tesi di laurea in memoria di Elisa Valent nel secondo anniversario della scomparsa

Martedì 20 marzo i vincitori del concorso saranno protagonisti di una cerimonia a palazzo Maldura con la Big Band Jazz, per presentare le tesi e commemorare la giovane che frequentava l'ateneo patavino.

Il bando

Per ricordare Elisa Valent, la studentessa scomparsa nel 2016 in un incidente in Spagna durante il suo soggiorno Erasmus, Università di Padova e Generali Italia hanno bandito un concorso per tre premi di studio riservati a studenti iscritti a un corso di laurea magistrale afferente alla scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale, per un progetto di tesi all’estero nell’ambito degli studi umanistici, linguistici e filologici per un periodo di almeno tre mesi.

L'evento

La cerimonia per l’assegnazione dei premi di studio alla memoria di Elisa Valent si terrà nel secondo anniversario della sua scomparsa, il 20 marzo alle 15.30 nella sala Scattola di palazzo Maldura, alla presenza della professoressa Daniela Mapelli, prorettrice alla didattica, dei professori Michele Cortelazzo e Monica Salvadori, membri della commissione giudicatrice, e del dottore Massimo Monacelli, chief property & casualty and claims officer di Generali Italia.

Musica

Al termine della cerimonia di consegna, vicino al prunus piantato lo scorso anno nel giardino di palazzo Maldura per ricordare Elisa, la Big Band Jazz dell’università intratterrà il pubblico con un breve intermezzo musicale.