Università, scatta la corsa ai test di ingresso per migliaia di studenti: si parte con Psicologia

È partito il conto alla rovescia verso l'inizio del nuovo anno accedemico dell'Università di Padova. Il primo appuntamento è giovedì 31 agosto con il test d'ingresso di Psicologia. In palio circa 900 posti: 150 Scienze e tecniche psicologiche, 180 Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche, 280 Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni interpersonali, 200 Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro. A questi si aggiungono 80 posti per il corso in inglese in Psycological Science.

1° SETTEMBRE.

Il primo settembre si aprirà invece l'ammissione a tutti i corsi triennali di Agraria e Medicina Veterinaria: 800 posti disponilibi., così ripartiti: Riassetto del territorio e tutela del Paesaggio 108, Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione 73, Scienze e tecnologie agrarie 108, Scienze e tecnologie alimentari 108, Scienze e tecnologie animali 108, Tecnologie forestali e ambientali 108, Enologia (sede di Conegliano) 73, Sicurezza degli alimenti (sede di Vicenza) 98. Altri 35 posti sono riservati al corso in inglese in Animal Care-tutela e benessere dell'animale, che anticipa la prova al 30 agosto. Il 4 settembre tocca agli umanisti di Comunicazione (158 posti) e Scienze Farmaceutiche applicate (73).

5 E 7 SETTEMBRE.

Tra il 5 e il 7 settembre sarà la volta delle facoltà a ciclo unico (Medicina, Veterinaria, Ingegneria Edile, Professioni Sanitarie e Scienze della Formazione Primaria), per le quali il numero di posti è stabilito a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione. Alle 11 del 5 sarà la volta della Scuola di Medicina e Chirurgia: 3.061 le domande per 369 posti. Per Veterinaria il test sarà il 6 settembre: 2021 candidati a contendersi i 66 posti disponibili. Sempre il 5 spazio anche agli aspiranti farmacisti dei corsi triennali: 90 posti a Chimica e tecnologie farmaceutiche e 175 a Farmacia. Il 7 settembre toccherà invece ad Ingegneria Edile e Architettura: 134 candidati per 95 posti. Il 13 settembre Infermieristica ed Ostetricia e il 15 Scienze della Formazione Primaria. Giorno X anche per Scienze Motorie, 120 posti. L'8 settembre sarà la volta delle aspiranti matriole di Servizio Sociale, 85 posti.