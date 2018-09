Test di Medicina, scatta l'ora X. 3mila studenti per 300 posti: 1 su 10 ce la fa

2928 candidati per 344 posti: come riporta Il Mattino di Padova, questi i numeri del tanto temuto testi di Medicina, la vera bestia nera dei giovani che si affacciano al mono universitario. Martedì 4 settembre la prova.

L'appuntamento

L'ora X scatterà alle 11 al complesso Vallisneri, dove da ore si sono ritrovati i tanti aspiranti medici, chirurghi e dentisti provenienti da tutta Italia. 2928 i candidati, molti meno quelli che potranno dire di avercela fatta: 320 i posti effettivi per Medicina e Chirurgia, 24 quelli per Odontoiatria. A questi si aggiungono quelli riservati agli studenti comunitari (rispettivamente 20 per Medicina e 1 per Odontoiatria) e ai cinesi del programma Marco Polo (2 e 1).

I risultati

Poco più di tre settimane e il 28 settembre i giovani aspiranti medici sapranno l'esito della fatidica prova, fino alla conferma definitiva del 2 ottobre. Poi il via al valzer di rinunce, ripescaggi, iscrizioni fino all'inizio dell'anno accademico.

Le altre facoltà

Tre i dipartimenti dell'università padovana ad aver già sostenuto il test di ingresso: la prima è stata Economia il 23 agosto, con 300 posti e 807 candidati. Il 30 agosto è toccato a Psicologia che di posti ne offre 820, e il giorno dopo ad Agraria che ne mette sul piatto 784.