Test sierologici volontari  per gli agenti della Polizia Locale

I test sierologici a cui, su base volontaria, si sono sottoposti gli agenti della Polizia Locale (il 58% del torale) hanno evidenziato che il contagio da Covid-19 sia pressochè assente nel corpo.

Risultati

«Questo risultato, in una categoria particolarmente a rischio - sottolinea l'assessora alla Salute, prevenzione e sicurezza, Francesca Benciolini - sottolinea come le misure adottate siano state adeguate, così come le procedure di sicurezza adottate dall'amministrazione e i comportamenti delle persone siano stati responsabili».

Test

Il test sierologico individua gli anticorpi nel sangue quindi la possibilità che si sia incontrato il virus. La procedura, in caso di positività, prevede poi anche il tampone per verificare la situazione attuale.