Il testamento parla chiaro: "Lascio Casa dal Prà e la mia ricca collezione di opere d'arte al Fai"

“Lascio al FAI ogni mia proprietà sia immobile che mobile che denaro”, confidando nel fatto che la Fondazione sappia mantenere intatto “lo spirito collezionistico della casa di via Belludi”. Queste le parole che si leggono nel testamento di Maria Pia dal Prà, con cui la collezionista d’arte padovana nomina il FAI – Fondo Ambiente Italiano erede universale dei suoi beni. Con la firma dell’accettazione dell’eredità, la Fondazione è divenuta proprietaria della Casa di via Luca Belludi 20 a Padova, della sua ricca collezione di opere d’arte e gioielli di famiglia, accompagnata da una “dote” necessaria al suo mantenimento.

Casa dal Prà

Dotata di un grazioso giardino sul retro e sviluppata per 680 metri quadri su tre piani con un piano interrato, Casa dal Prà si trova esattamente nel cuore della città, lungo l’arteria che collega la Basilica di Sant’Antonio al Prato della Valle. Comprata nel 1959 da Bernardo dal Pra’ – padre di Maria Pia – e ristrutturata nel 1960, custodisce una raccolta di opere di arte antica e contemporanea, che danno vita a una collezione eterogenea, frutto del gusto antiquario dei genitori – che si riflette nello stile borghese della dimora, in cui spicca un gruppo di arredi lignei di manifattura veneta e un significativo nucleo di dipinti, sculture e stampe di antichi maestri databili tra il XV e il XIX secolo - unito all’amore per l’arte contemporanea dell’ultima proprietaria.

Le opere d'arte

Laureata in Lettere all’Università di Venezia, stilista e viaggiatrice, Maria Pia dal Prà è stata un’appassionata collezionista d’arte, molto attiva sulla scena culturale e artistica padovana, in contatto con gli artisti delle principali gallerie di Padova e Venezia, di cui ha conservato locandine di mostre, manifesti con dediche personali, lettere e cataloghi che riempiono gli spazi della casa di via Belludi. Densa la collezione di lavori di artisti contemporanei come Alberto Biasi ed Edoardo Landi, esponenti del Gruppo N protagonista, negli anni Sessanta, dell’arte cinetica e programmata. Nel Salone al pianterreno si può ammirare un gruppo di circa quaranta tra dipinti e acquerelli del pittore veneto Juti Ravenna, amico di famiglia, tra cui un ritratto di Maria Pia bambina. Una vita per l’arte quella di Maria Pia dal Prà, che esprimeva estro e attitudini artistiche in varie forme: collage, accumuli seriali, manipolazioni di oggetti d’uso quotidiano e quadri distribuiti tra i locali in un apparente ordine casuale ma non privo di armonia estetica. Dopo i necessari lavori di restauro e rifunzionalizzazione, Casa dal Prà sarà in parte aperta al pubblico: un’area ospiterà uffici e la sede regionale del FAI, oltre ad ambienti di rappresentanza - che manterranno il carattere della casa grazie al riallestimento di parte di alcuni degli arredi e delle opere d’arte originali - mentre un’altra sezione della casa sarà dedicata al racconto della figura di Maria Pia dal Prà e del suo rapporto con l’arte e con la scena culturale e artistica padovana attraverso la valorizzazione delle sue collezioni.

Maria Pia dal Prà

Maria Pia dal Prà nasce a Padova il 23 giugno 1946, dopo la maturità classica si laurea in Lettere all’Università di Venezia. Viaggiatrice, collabora con la ditta tessile del padre come stilista, firmando abiti e pellicce come Pia dal Prà. Appassionata d’arte e collezionista di opere d’arte contemporanea, è attiva sulla scena culturale e artistica prendendo parte a mostre, vernissage, fiere biennali e frequentando artisti del mondo veneziano e padovano. Dopo la separazione dal marito nel 1979, torna ad abitare con i genitori nella casa di via Belludi e vive con la madre fino alla morte di quest’ultima nel 2015. Muore il 18 dicembre 2017.