La testimone al processo Guerra: "Pegoraro disse, risolviamo a modo nostro. E poco dopo Mauro è morto"

Nell’aula di giustizia del tribunale di Rovigo si è svolta nel pomeriggio del 3 ottobre la prima delle tre udienze del mese di ottobre che vedrannosfilare diversi testimoni che, il 29 luglio del 2015, hanno assistito agli avvenimenti che hanno portato alla morte di Mauro Guerra. Un mese importante, quindi, per le sorti di questo processo.

Testimoni

Della testimonianza del padre Ezio, la più lunga dell’udienza, abbiamo detto. Come la moglie Giusy, neppure Ezio guarda mai l’imputato, il maresciallo dei carabinieri Marco Pegoraro. Ci sono stati momenti di commozione ma sempre contenuta, mai palesata con evidenza. Ci sono state, sempre da parte del testimone, sottolineature ed evidenziazioni ferme, ma sempre in assoluto controllo. Le domande dell’avvocato Fratucello hanno spaziato dai fatti del pomeriggio a cose che il giudice lo ha fatto notare più volte, non avevano attinenza con il processo.

Fratelli

Poi è stato il turno di Jacopo Guerra, all’epoca dei fatti aveva quindi anni e si trovava proprio dentro casa quando si sono presentati per la seconda volta i carabinieri che vorrebbe portare via Mauro. Gli viene chiesto immediatamente cosa ricorda di quel giorno, il 29 luglio del 2015. La sua versione non discorda da quello che si era già sentita in aula. Poi le domande sul rapporto col fratello, alle quali le risposte arrivano puntuali.

Anche Jacopo, come il padre, ha avuto un solo momento in cui si è sentito di dover dire quella cosa in più: “Eravamo prima di tutto amici, poi eravamo fratelli, io e Mauro. Parlavamo tanto, mi confidavo molto con lui. Avevamo un rapporto forte e profondo, al contrario di quanto volete far credere su questo e sul suo conto”, dice rivolgendosi all’avvocato dell'imputato. Guarda sempre il giudice, Jacopo Guerra, ogni tanto abbassa la testa come per concentrarsi altrimenti non smette di rivolgersi a lui. Fratucello invece lo guarda poco, ma in quell’attimo però lo fissa. Non c’è rabbia nella sua espressione, c’è invece una ferma rivendicazione, infastidita ma non rabbiosa. Jacopo Guerra ha da poco compiuto 18 anni.

"Facciamo noi"

Tocca poi alla signora Camilla Raimondo, vicina di casa e moglie di uno dei più cari amici di Mauro. “Conosco Mauro da sempre, mio marito e lui erano molto legati. Siamo vicini di casa, ci siamo sempre frequentati e c’è da sempre stata molta confidenza tra noi. Sono a cento metri dalla casa dei Guerra, dal lato dove c’è la caserma dei carabinieri. Si potrebbe dire che sono equidistante da uno e l’altro edificio”. Quando è il turno di Fratucello, l’avvocato di Pegoraro, si torna sulla frase che il maresciallo avrebbe detto alla stessa Raimondo. E' una circostanza di cui aveva appena raccontato all'avvocato di parte civile, Pinelli. La signora ha ricostruito il momento in cui offriva l’aiuto del marito per mediare alla situazione. Intervento che era stato caldeggiato dallo stesso imputato e dai suoi colleghi. Pegoraro però, secondo quello che afferma la testimone, avrebbe replicato così a fronte di quell’offerta: “Parole ne sono spese anche troppe, ora facciamo a modo nostro”. Mauro Guerra morirà pochi minuti dopo.

Pegoraro nega

L'imputato Marco Pegoraro, di cui nell'udienza di luglio l'avvocato ha dichiarato di aver ricevuto delle minacce di morte in cui però in questa udienza non sono state mai citate, chiede di intervenire. Lo ha già fatto dopo ogni testimonianza, per puntualizzare o chiarire ricostruzioni che non condivide. In questo caso nega di aver detto la frase che la signora Raimondo è certa di avergli sentito pronunciare mentre le rispondeva.