A Montegrotto nasce un villaggio western: Tex Willer sarà il protagonista del parco

Quale appassionato di fumetti non ha sognato almeno una volta di trovarsi immerso in uno degli episodi di Tex Willer? Ora questo sogno potrà diventare realtà grazie all’incontro magico di due grandi protagonisti, ognuno per il proprio settore: la Bonelli Editore, ideatrice del fumetto Tex Willer, e RiminiRock, impresa nata nella capitale felliniana e leader nella realizzazione di ambientazioni scenografiche uniche al mondo.

Il villaggio

Giorgio Bonelli aprirà a Montegrotto un parco tematico per far rivivere le emozioni di un villaggio del vecchio West, che otterrà sicuramente lo stesso successo delle altre opere che lui ha realizzato con scrupolosità per il mondo. Per costruire le scenografie ha chiamato anche RiminiRock, molto nota per le sue realizzazioni cinematografiche e per SPA, grandi alberghi, parchi tematici, hotel a tema e abitazioni prestigiose. Le opere dell’azienda sono create nel massimo rispetto dell’ambiente con l’impiego di materiali ecosostenibili, che si integrano e si fondono con la natura, diventando parte di essa. L’azienda, guidata dall’architetto Giancarlo Lega insieme ai figli Fabrizio e Francesco, ha affascinato con le sue realizzazioni i più famosi architetti di tutto il mondo che si affidano alle sue scenografie per realizzare progetti unici e irripetibili. Per il villaggio western è previsto un accampamento indiano, alcuni saloon e una fantastica cascata fra le rocce che forma una laguna per abbeverare i cavalli. Gli architetti dell’azienda riminese, Giancarlo Lega e i figli Fabrizio e Francesco, spiegano che le loro sceneggiature sono realizzate con una particolare magia che mette in condizione il pubblico di essere proiettato in un passato che è scomparso. Le riproduzioni riescono ad essere molto vicine alla realtà e questo contribuisce a trasmettere grandi emozioni, quasi come se si fosse proiettati in un mondo difficile da immaginare. RiminiRock è l’unica realtà in Europa che ha saputo coniugare la vena artistica con la capacità imprenditoriale. Il gemellaggio fra il vulcanico Giorgio Bonelli e RiminiRock è un rapporto collaudato, in quanto l’azienda riminese ha realizzato scenografie in Brasile nella club house di una delle tante proprietà di Giorgio Bonelli.