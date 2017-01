Ecco il tg dei bambini: iniziativa delle scuole di Selvazzano per comprare lavagne luminose

Per la prima volta da una scuola di Selvazzano parte una raccolta fondi online che vede come protagonisti i bambini stessi, attori per un giorno per sostenere ed aiutare gli istituti scolastici del territorio.



IL PROGETTO. Una ex classe V della scuola primaria Vivaldi di San Domenico ha improntato una sorta di tg con anchorwoman, collegamenti esterni e appelli in tv per sostenere la causa. La campagna fondi, più comunemente chiama crowdfunding, è stata intitolata “LIMiamo” e porta la firma dell'Istituto Comprensivo ICS Selvazzano 2 e del Comitati genitori Giuliani e Vivaldi. In pratica i bambini, attori per un giorno, chiedono attraverso un video molto rapido e veloce nello stile tg di aiutare l'istituto comprensivo a dotarsi di altre due Lim, le lavagne interattive multimediali così importanti per le lezioni e la vita scolastica.



IL FINANZIAMENTO. Il video della campagna fondi delle scuole di Selvazzano si trova nella piattaforma nazionale schooraising alla voce progetto LIMiamo. Il video è disponibile online in questa pagina: http://bit.ly/LIMiamo e porta la firma della giornalista Micaela Faggiani che ha coordinato i bambini e ideato il video con la regia della videomaker Martina Acazi di Mad Studio. Il finanziamento però ha un inizio e una fine. Il progetto sarà finanziabile online solo dal 1 febbraio per i successivi 45 giorni . L'obiettivo è quello di raccogliere una cifra massima di 5mila euro per l'acquisto di 2 L.I.M. Lavagne Interattive Multimediali da destinare ad altrettante scuole in cui il dirigente dell'istituto Comprensivo Selvazzano Maurizio Sartori segnala vi sia maggiore necessità:la Scuola Primaria P. R. Giuliani e la Scuola Secondaria M. Cesarotti.



MODALITA'. E' possibile donare da un minimo di 5euro in su e a questo gesto sono chiamati genitori, parenti, amici, cittadini ma anche aziende , negozi, piccole grandi realtà commerciali del territorio e non che abbiamo a cuore l'istruzione dei più piccoli. Alle aziende più generose l'Istituto comprensivo Selvazzano 2 offrirà uno spazio nel sito istituzionale dell'Ics e nei canali social collegati per logo o simili. Le donazioni potranno essere effettuate con carta di credito o paypal. Il donatore riceverà un certificato di donazione con la dicitura "erogazione liberale in denaro all'associazione di promozione sociale" deducibile dalla tasse. Per chi non avesse questi strumenti è possibile rivolgersi ai responsabili del progetto attraverso il sito e i social.