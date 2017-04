The Zero Room: apre a Padova la nuova Escape Room 2.0 all'insegna del brivido

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Enigmi di nuova generazione, dispositivi tecnologici e molto altro: la nuova Escape Room di via Carlo Cassan verrà inaugurata il 17 aprile e punta a diventare il fiore all'occhiello dell'ormai famosa formula Great Escape.

LE NOVITÀ. A due anni dall'apertura della prima Escape Room di Padova, la nuova tipologia di gioco in cui un gruppo di persone ha un'ora di tempo per riuscire a uscire da una stanza, sono già in arrivo grandi novità che coinvolgeranno gli utenti con un format assolutamente inedito. Escape Room Zero sarà un'esperienza di gioco totalmente diversa dalle precedenti: il team di sviluppo ha progettato un percorso di gioco privo di lucchetti standard, affidandosi quasi interamente a dispositivi elettrici, magnetici e meccanici.

INTUIZIONE, LOGICA E MANUALITÀ. "Erano ormai diversi mesi che sentivamo l'esigenza di offrire qualcosa in più ai nostri escaper. Sarà una sfida nuova e stimolante, ricca di sorprese e enigmi che vi lascerà a bocca aperta. - spiegano i tre soci Andrea Ferro, Giovanni Prior e Matteo Zanatta - Dimenticate tutto ciò che credete di sapere sulle Escape Room, entrate e fatevi avvolgere dalla storia che abbiamo creato per voi. Sarà necessario usare intuizione, logica, capacità di osservazione, senso pratico e manualità."

L'AMBIENTAZIONE. La trama della nuova room mette subito le cose in chiaro: "Vi trovate all'intero di un laboratorio occulto, dove vengono svolti degli esperimenti segreti. Ciò che troverete potrebbe non essere adatto ai deboli di cuore. Avrete solo sessanta minuti per cercare di uscire dal laboratorio. Non ci saranno né lucchetti ad attendervi né alcun aiuto. I casi sono due: riuscire a fuggire in tempo o diventare delle cavie da laboratorio… a voi la scelta".

UN'ESPERIENZA DA BRIVIDI. Una stanza di fuga di nuova generazione che metterà a dura prova i giocatori che dovranno immergersi in una scenografia dai tratti thriller e horror. Ma non vi fate intimorire, le stanze proposte da Great Escape sono adatte a tutti: gruppi di amici, famiglie, fidanzati e possono risultare ottimi strumenti di team building aziendale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. Per entrare in una stanza di Great Escape non è necessario avere particolari doti di genio: sono sufficienti un buon intuito e un ottimo spirito di collaborazione. Le stanze sono indipendenti dalla lingua, chiunque può partecipare a prescindere dalla nazionalità.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Great Escape: 334.5004905 - info@greatescape.it - http://www.greatescape.it

Le prenotazioni si effettuano tramite il sito web, scegliendo giorno e ora nella sezione "calendario". Una mail confermerà l'avvenuta prenotazione.

http://www.greatescape.it/padova/#ZERO-ROOM

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni 10.30-24.