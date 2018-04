Un padovano tra le cento persone più influenti al mondo: è il chirurgo Giuliano Testa

Padova e la medicina sono da sempre strettamente legate, creando eccellenze in campo non solo nazionale ed europeo ma anche mondiale. E l'ultimo caso ne è un fulgido esempio: come riporta "Il Gazzettino", Giuliano Testa, chirurgo padovano trasferitosi a Dallas, è stato inserito dalla prestigiosa rivista "Time" tra le cento persone più influendi al mondo.

Il successo di Testa

56 anni, maturità classica al liceo Tito Livio di Padova e laurea alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova: il percorso di Giuliano Testa parte dalla città del Santo e prosegue a Dallas, dove è a capo del team del Baylor University Medical Center. Ed è proprio lì che ha portato a compimento il più importante successo della sua vita: a fine 2017, infatti, è riuscito a far nascere un bambino da una donna a cui aveva (insieme alla sua équipe composta da dieci chirurghi e duecento infermieri) trapiantato l'utero. Ed è stata proprio la madre del piccolo a segnalare il miracolo alla rivista, che ha dunque inserito il padovano Giuliano Testa tra le 100 persone più influenti al mondo.