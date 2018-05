Un tirocinio speciale per gli alunni di Formedil: creano lo "scudetto" della polizia stradale

Continuano le strette collaborazioni tra la polizia stradale e l'Ente nazionale per la formazione in edilizia per diffondere la cultura della legalità tra i giovani. É toccato anche alla Scuola edile provinciale, che ha avviato un progetto di tirocinio curricolare per i suoi studenti. Una sinergia a doppio verso, con gli agenti della polstrada impegnati a sensibilizzare i giovani con delle lezioni specifiche e gli alunni della Formedil che si sono cimentati in alcuni cantieri nell'immobile della polizia.

Poliziotti in cattedra

Gli incontri diretti dalla polizia stradale nella scuola si sono concentrati sull'utilizzo delle sostanze stupefacenti e degli alcolici alla guida, facendo notare come molti incidenti e infortuni gravi sul lavoro siano dovuti a condotte errate da parte di chi si mette alla guida in stato di alterazione. Tanti i riferimenti anche all'importanza di indossare le cinture di sicurezza e sul corretto utilizzo dei cellulari.

Giovani al lavoro

I ragazzi dal canto loro si sono impegnati a realizzare piccole opere edili, tra cui la creazione dello “scudetto”, nella sede della polstrada per sfruttare le ore di tirocinio previste dal piano studi. Apprezzatissimo il lavoro degli alunni, che nonostante la giovane et, hanno dimostrato grandissima professionalità e correttezza nei confronti degli ambienti istituzionali in cui si sono trovati a operare. Dato il successo dell'iniziativa, le due parti sono già all'opera per definire nuovi scambi tra polizia e scuola nei prossimi tre anni.