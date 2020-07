Assembramenti e niente mascherina in un locale dell'Alta: multato il titolare

I carabinieri stavano cercando i colpevoli di una rissa e hanno trovato ben altro: il gestore di un locale che non ha fatto rispettare gli obblighi di distanza interpersonale e di utilizzo della mascherina.

La vicenda

I carabinieri di Piombino Dese stavano indagando su una rissa avvenuta all’una di notte di sabato 11 luglio nel centro di Loreggia e stavano visionando i filmati delle telecamere della zona per individuare chi vi avesse preso parte. Dalle immagini hanno notato che il proprietario del bar di fronte al quale era successo il parapiglia non aveva chiesto ai suoi clienti di stare alla dovuta distanza e di indossare la mascherina, come previsto dalle norme anti-contagio. L’uomo, un 56enne di Vedelago (Treviso), è stato multato.