“Too good to go”, arriva anche a Padova l'app che non fa sprecare il cibo e fa risparmiare

Arriva anche a Padova l’app “Too good to go”, cioè troppo buono per essere buttato. Nata nel 2015 in Danimarca, in Italia da marzo è "sbarcata " a Milano per poi diffondersi in tutto il territorio nazionale. A Padova ci sono già esercizi commerciali che hanno aderito e un’altra decina entrerà prossimamente rima che a settembre ci sarà il lancio ufficiale con Confesercenti.

Il Pizzicagnolo di via Savona, negozio di salumi e formaggi, è stato il primo che ha attivato l’app in città. “Ho aderito perché credo trasmetta un messaggio interessante, quello di evitare lo spreco - dice il titolare Riccardo Galeazzo - Ne vendo due o tre ogni sera, dentro ci metto formaggi, salumi, magari anche yogurt, burro o pane e il prezzo è 4 euro e 99 quindi parliamo di merce che ha un valore di 15 euro. Principalmente sono i giovani a usufruire del servizio ma sono venute da me anche alcune mamme: con il contenuto si può tranquillamente imbastire una cena per due”.