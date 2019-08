"Too good to go", al Pizzicagnolo dove il cibo non va sprecato

Arriva anche a Padova l’app “Too good to go”, cioè troppo buono per essere buttato. Nata nel 2015 in Danimarca, in Italia da marzo è "sbarcata " a Milano per poi diffondersi in tutto il territorio nazionale. A Padova ci sono già esercizi commerciali che hanno aderito e un’altra decina entrerà prossimamente rima che a settembre ci sarà il lancio ufficiale con Confesercenti