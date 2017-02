Torna in Italia per la fidanzata, scoperto: era parte della banda "di droga e urina"

Nella prima mattinata di venerdì, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Piove di Sacco hanno sgominato un gruppo di malviventi, composto da italiani e nord-africani appartenenti ad un’unica compagine, che aveva monopolizzato lo spaccio di sostanze stupefacenti nella Saccisica e nel territorio dei comuni circostanti. Nel corso delle investigazioni sono emerse, complessivamente, responsabilità in capo a 18 indagati, 11 dei quali coinvolti nelle indagini in relazione a ripetute cessioni di droghe di varia natura, effettuate nel periodo compreso tra l’anno 2009 e il mese di settembre 2016, nella zona del Piovese e dei comuni confinanti (Piove di Sacco, Brugine, Candiana, Padova). Nei confronti di altre 8 persone, invece, è stato contestato il reato di favoreggiamento personale, per avere tentato di intralciare le indagini in atto nei confronti degli spacciatori.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

. Le modalità di diffusione degli stupefacenti a livello locale si fondava su una consolidata organizzazione che disponeva di un tariffario predefinito, in relazione al quale gli acquirenti contattavano gli spacciatori formulando le loro richieste. Le consegne avvenivano, anche alla luce del giorno, in luoghi pubblici, quali parchi giochi - anche in presenza di mamme e bambini -, bar ed esercizi della zona, al fine di minimizzare ogni sospetto. Uno di loro, che mancava all'appello, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di mercoledì a Piove di Sacco: R.K., uno dei ricercati della banda, è un 32enne senza fissa dimora espatriato e traditosi dopo essere tornato per frequentare la sua ragazza, residente nel comune del Padovano. Secondo quanto emerso dalle indagini il suo compito nella banda eriguardava il commercio di pipì.