Tossicodipendente si chiude in casa in overdose: sfondata la porta, gli salvano la vita

La madre allarmata perché il figlio non apriva la porta al primo piano, ha chiamato i vigili del fuoco e la polizia che sono intervenuti per entrare dentro l’abitazione e salvargli la vita.

PORTATO IN OSPEDALE. Si tratta di un tossicodipendente di 50 anni residente in via Cardan, che è stato trovato riverso a terra in overdose con accanto una siringa e un sacchetto di 0,94 grammi di eroina. L’uomo è stato subito soccorso e portato all’ospedale di Padova per le cure del caso. Fortunatamente poco dopo si è ripreso ed è uscito dal nosocomio con le sue gambe.