Il tour europeo dei Pearl Jam sbarca a Padova, Giordani:"Grande orgoglio per la città"

Il 24 giugno prossimo i Pearl Jam saranno allo stadio Euganeo per una delle tre tappe italiane del loro tour europeo. La storica band si imbarcherà infatti in un tour di 14 date tra giugno e luglio del prossimo anno. Il tour estivo partirà il 12 giugno da Amsterdam e si concluderà il 14 luglio a Lisbona. La band ritornerà ad esibirsi a Roma dopo 21 anni (l’ultima volta fu al PalaEur nel 1996) e per la prima volta a Padova e Cracovia.

PADOVA "EUROPEA".

“Aggiudicarci, contro la concorrenza spietata di altre grandi città italiane, la data di una delle più importanti e amate band del mondo è già una grossa soddisfazione - spiega il sindaco Giordani - ma vedere Padova competere e affiancare le capitali europee come Londra, Berlino, Madrid e Amsterdam è un orgoglio indescrivibile".

ESTATE DI EVENTI.

"Lo avevo detto, voglio una Padova sempre più grande, bella e attrattiva. - continua Giordani - E finalmente da oggi cominciamo ad accendere la luce dell’emozione su un’estate di eventi che sarà indimenticabile. La musica è un potentissimo vettore per promuovere Padova nel mondo perché oltre alla qualità ci sono le emozioni. L’estate del 2018 sarà solo quindi l’inizio del percorso che vuole far riscoprire e imporre la nostra città nel contesto internazionale. Dobbiamo uscire dai compartimenti stagni e da vecchie logiche; avere in città i più grandi ed esperti promoter del nord est è un vantaggio competitivo che ci riguarda tutti. Per questo, oggi arriva questo annuncio che riporta vita e luce alla nostra estate dopo anni di buio. Ma non è finita qui, abbiamo ancora voglia di stupire il Nordest e tutta Italia con nuove potenti sorprese”.