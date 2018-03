Estrazioni di trachite nel Parco Colli, Sinigaglia: "Cinque cave operative tra Vo' e Cervarese"

“È grave il via libera alle estrazioni di trachite nel Parco Colli derogando al Piano ambientale. Avevamo proposto di stralciare l’articolo, la maggioranza però non ha sentito ragioni”. A dirlo è il consigliere del Partito Democratico Claudio Sinigaglia a proposito dell’articolo 32 della Legge quadro sull’attività di cava, che è stata licenziata mercoledì 14 marzo.

"Cinque cave operative"

Il consigliere Pd accusa: “È un colpo di mano, perché questo articolo è stato presentato successivamente ai due Pdl. Attualmente ci sono cinque cave operative, tre a Vo' e due a Cervarese Santa Croce; l’ultima autorizzazione risale a poche settimane fa e consentirà alle cave di lavorare per altri cinque anni. Poi sarebbe terminata l’attività estrattiva. Mi chiedo dunque se sia stato giusto agire in deroga al Piano ambientale e al Progetto Tematico Cave, veri e propri atti costitutivi del Parco Colli. Con questo provvedimento ci si sostituisce all’Ente Parco Colli, da anni commissariato, senza però aver inquadrato bene tutte le conseguenze”.

"La Regione dovrebbe rispettare il territorio"

Prosegue Sinigaglia: “Il rinnovato permesso di escavazione dovrebbe rispondere al fabbisogno per la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici, storici e monumentali (siamo riusciti ad inserirlo in legge!); dovrebbe essere attuato in galleria, con modalità innovative, senza consumo di suolo; il progetto dovrà ottenere la Valutazione di impatto ambientale e il parere positivo dell’Ente parco e del Comune. Non si poteva allora aspettare la nuova legge sulle aree protette e dare così mandato all’Ente Parco Colli, nella sua piena titolarità ed autorevolezza, di formulare un Piano Ambientale che tenesse in considerazione il fabbisogno di trachite? I Colli Euganei non sono patrimonio di un singolo Comune, ma di tutti. E la Regione dovrebbe sempre rispettare il territorio e le sue esigenze, non accentrare scelte opinabili e che possono rivelarsi controproducenti per il sistema ambientale del Parco”.