Lavori per due mesi allo svincolo Padova Zona Industriale: lunghe code, consigliata la viabilità alternativa

Lunghe code sopratutto negli orari di punta al mattino e al pomeriggio. Sono iniziati i lavori di sistemazione del guard rail dello svincolo autostradale di Padova Zona Industriale. Si tratta di una posa programmata che, se i tempi verranno rispettati, dovrebb terminare poco prima di Natale.

Le ripercussioni e la viabilità

Per consentire agli operari di svolgere le mansioni in sicurezza è stato istituito un senso unico alternato proprio sul ponte che sta causando code e rallentamenti sia in entrata sia in uscita, con ripercussioni anche su Corso Stati Uniti. Il consiglio per chi deve transitare è quello di sceglie un casello alternativo per entrare o uscire dal raccordo autostradale. A chi proviene da Bologna è consigliato uscire a Padova Sud e poi proseguire sulla viabilità ordinaria. Per chi deve accedere all'A4 il suggerimento è quello di recarsi agli svincoli di Padova Est o di Padova Ovest. Per alternare i veicoli durante il giorno sono impiegati gli addetti della società che sta eseguendo i lavori mentre di notte viene istituito un semaforo con senso alternato.