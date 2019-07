Cede l'asfalto in via Vigonovese: la tangenziale est verrà chiusa dalle 21 per i lavori di ripristino

Un'autentica mattinata di passione: un incidente al cantiere del ponte di via Vigonovese ha portato alla chiusura della tangenziale est in direzione sud, con traffico bloccato.

La chiusura

A darne notizia è l'assessore Andrea Micalizzi sul proprio profilo Facebook: "Corso Argentina, questa notte (nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, ndr) un cedimento del l’asfalto ha reso impraticabile il transito dei veicoli nei pressi del cantiere del ponte in costruzione. Immediatamente le squadre di pronto intervento sono andate sul posto. Questa notte è stato eseguito d’urgenza il ripristino della strada ma la situazione è ancora critica e non è stato possibile riaprire la strada. I tecnici stanno lavorando per ripristinare quanto prima la situazione da questo incidente". Lunghissime le code formatesi: finché la situazione non verrà normalizzata uscita obbligatoria in via Vigonovese.

Riapertura parziale

Alle ore 9.40 nuovo aggiornamento su Facebook dell'assessore Micalizzi: "Corso Argentina: intanto siamo riusciti a riaprire temporaneamente il varco per per le auto (i mezzi pesanti continuano ad uscire su via vigonovese). In questo modo la viabilità seppur lentamente riprende a circolare. In questo momento stiamo decidendo insieme ai tecnici come ripristinare definitivamente la strada. Vi tengo aggiornati. Grazie per la collaborazione".

Lavori di ripristino nella notte

Nuovo aggiornamento intorno alle ore 11 da parte dell'assessore Micalizzi, sempre su Facebook: "La #situazione: in corso Argentina le auto hanno ripreso a circolare, mentre i camion vengono deviati su via Vigonovese perché il ripristino effettuato è provvisorio e serve a tamponare una situazione d’emergenza e far ripartire il traffico che questa mattina era bloccato. Il #ripristino: la circolazione prosegue in questo modo fino a questa sera, poi dalle ore 21 richiudiamo il passaggio per lavorare tutta la notte e ripristinare la strada. Domani mattina (mercoledì 31 luglio, ndr) sarà di nuovo percorribile. Durante i lavori in notturna si potrà deviare per via Vigonovese e riprendere la tangenziale da corso Stati Uniti".

(Notizia in aggiornamento)