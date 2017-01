Fermato un carico di 22 chili di hashish dalla Spagna: arrestati corrieri e destinatario

Nell’ambito di una complessa indagine volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, denominata operazione "Slash", mercoledì pomeriggio scorso, i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Vicenza hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato di tre nordafricani intenti al trasporto di un carico di 22 chilogrammi di hashish, destinato ad alimentare il mercato della droga tra le province di Vicenza, Verona e Padova.

LE INDAGINI. In particolare, tramite una serie di attività investigative coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Vicenza, Hans Roderick Blattner e supportate da fondamentali intercettazioni, i finanzieri della Sezione Mobile di Vicenza avevano acquisito notizie circostanziate in merito ad un imminente rifornimento degli spacciatori nella piazza locale di hashish direttamente dal Marocco, mediante corrieri domiciliati in Spagna.

LE AUTO CARICHE DI DROGA. Ricostruiti modalità, luogo e orario dello scambio, il comando provinciale ha attuato il Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, intercettando a Lonigo, in una stradina di campagna, due auto con targhe straniere cariche di stupefacente proveniente dalla Spagna. A bordo della prima autovettura, due soggetti di origini marocchine (S.J., 33 anni, e E.H., 37 anni) residenti in Spagna (Malaga e Cadice) che facevano da apripista per una seconda vettura, con targa francese, condotta da un cittadino algerino (L.A., 40 anni), residente a Marsiglia, accompagnato dall’intera famiglia: la moglie e due figli minori.



22 CHILI DI HASHISH. Fermate le due auto, i militari - grazie anche all’intervento delle unità cinofile del Comando - hanno rinvenuto 21 sacche di plastica trasparente, chiuse ermeticamente mediante sottovuoto e contenenti ovuli di hashish per un peso complessivo di oltre 22 chilogrammi. Le buste erano state occultate dietro i pannelli laterali dei sedili posteriori della vettura su cui viaggiava il nucleo familiare, utilizzata ad arte proprio per evitare di destare sospetti in caso di controlli delle forze di polizia.

200MILA EURO DI STUPEFACENTE. Il confezionamento dell’hashish in formato di ovuli, oltre a facilitarne il trasporto e l’eventuale frazionamento, è indice di una maggiore qualità dello stupefacente, rispetto a quello trafficato in "panette". Al dettaglio, infatti, la partita di droga avrebbe potuto fruttare oltre 200mila euro.

IL DESTINATARIO DEL CARICO DI DROGA. Al termine della perquisizione, i cittadini marocchini insieme all’algerino sono stati trasferiti alla casa circondariale San Pio X, a disposizione dell’autorità giudiziaria vicentina. Il giorno successivo, i finanzieri del comando provinciale di Vicenza sono riusciti a catturare anche il destinatario del carico di droga sequestrato: infatti, quando sono state fermate le due auto estere, accortosi dell’intervento delle forze dell’ordine, il marocchino E.K., 31 anni, residente a Lonigo (Vicenza), era riuscito a darsi alla fuga a bordo della propria vettura, sottraendosi all’arresto in flagranza di reato.

LA RETE DELLO SPACCIATORE. Sulla base delle prove raccolte dalla Guardia di Finanza, il pubblico ministero ha emesso un fermo di indiziato di delitto nei confronti dello spacciatore nordafricano, che è stato rintracciato a bordo di un’auto nelle vicinanze di Arzignano, catturato dai militari e accompagnato anch’egli associato al carcere di Vicenza. Da tempo monitorato dalle fiamme gialle vicentine, l'uomo aveva creato una propria rete di spaccio nella provincia berica, fino ad approvvigionare anche diversi pusher dell’Alto vicentino, dove distribuiva lo stupefacente a spacciatori minori incaricati della vendita "al dettaglio".

RECISO UN CANALE RI RIFORNIMENTO PER TUTTO IL VENETO. Le attività svolte nei giorni scorsi rappresentano solo l’epilogo di una lunga e articolata indagine, che pochi mesi fa aveva portato all’esecuzione di misure cautelari personali, in carcere e ai domiciliari, nei confronti di altre sette persone - tre tunisini, due algerini, un marocchino e un italiano - ritenute responsabili dello spaccio di cocaina, eroina ed hashish soprattutto nel capoluogo berico. Con l’operazione portata a termine in questi giorni, la Guardia di Finanza di Vicenza ritiene di avere reciso in toto un importante canale di rifornimento per gli spacciatori che alimentavano il mercato della droga anche a livello regionale.