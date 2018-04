Esodo di Pasquetta, traffico sui Colli e ai caselli autostradali: la situazione aggiornata

Come da previsioni si prospetta una giornata di traffico intenso sulle strade della provincia, anche grazie al clima mite e al sole che invogliano padovani e turisti a raggiungere le mete turistiche più gettonate.

Zona Colli

Per il momento il traffico è scorrevole lungo tutte le strade del territorio e non si registrano particolari rallentamenti né incidenti. Occhi puntati sull'area dei colli Euganei, dove la viabilità è scorrevole ma in aumento. Il momento di maggiore afflusso è previsto per l'orario di pranzo e del primo pomeriggio. Sorvegliati speciali il passo Fiorine, nel comune di Teolo, e la zona del Monte della Madonna.

Il passo Fiorine

Alle 10.30 la piana e la zona pic nic si stanno già riempiendo e uno dei parcheggi è saturo. La strada per il momento resta aperta e abbastanza scorrevole, con gruppi di 5/6 auto che salgono a cadenza regolare ma senza creare ingorghi. Il tratto verrà probabilmente chiuso nel primo pomeriggio, in base al numero di persone e mezzi. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia municipale di Teolo per controllare l'evolversi della situazione e una pattuglia della Polstrada.

Autostrade

Altre zone calde sono i caselli autostradali della A4 in uscita da Padova, sia verso Venezia dove alcuni rallentamenti sono stati segnalati nella prima mattinata, sia in direzione del lago di Garda, dove il traffico si prevede che sarà sostenuto anche nei prossimi weekend. Gli agenti raccomandano prudenza.