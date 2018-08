Crollo del ponte di Genova, cinque minuti di luci abbassate e blocco delle vendite Sotto il Salone

Un gesto di cuore. Di quelli da applaudire: i negozi Sotto il Salone di Padova abbasseranno le luci e bloccheranno la vendita per cinque minuti in segno di solidarietà e lutto per le vittime del tragico crollo del ponte Morandi a Genova.

L'iniziativa

La lodevole iniziativa (a cui aderiranno anche alcuni negozianti e ambulanti di piazza delle Erbe e piazza dei Frutti) verrà attuata sabato 18 agosto dalle ore 11 alle 11.05: un gesto per rispettare il lutto e dimostrare la propria vicinanza alla città ligure e ai familiari delle vittime.