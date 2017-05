Tragedia sfiorata: scoppia la ruota ad un pullman diretto in gita a Torino, paura per scolaresca

Tragedia sfiorata giovedì a Novara lungo l'autostrada in direzione Torino.



TRAGEDIA. Una scolaresca partita da Padova, con a bordo venti bambini e tre insegnanti in gita al museo Egizio di Torino, si trovava sul pullman quando la ruota posteriore destra del mezzo è improvvisamente scoppiata mentre strava transitando sotto ad una galleria. L'autista è riuscito a fermarsi nella prima piazzola di sosta disponibile ma i comandi automatici, avvolti dalle fiamme, non funzionava ormai più. Un cordone costituito da altri mezzi ha trasportato la scolaresca a destinazione.