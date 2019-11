Traliccio pericolante nell'Alta dopo la manovra errata del camion: transito vietato

Tutto per colpa di una manovra sbagliata: seriamente danneggiato un traliccio della media tensione nell'Alta Padovana.

I fatti

È successo nel pomeriggio di venerdì 29 novembre a Paviola di San Giorgio in Bosco: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palladio per la verifica di stabilità di un traliccio elettrico danneggiato alla base durante una manovra di un mezzo pesante. I pompieri hanno provveduto (anche attraverso un proprio tecnico) a una verifica del traliccio, che è risultato pericoloso per la pubblica incolumità e che anni fa era già stato lesionato da un altro mezzo, sempre in manovra di ingresso in un'azienda. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a transennare la zona pericolosa e inibire il transito fino alla rimozione da parte dell'ente preposto: le aziende, a causa della cessata alimentazione, saranno rifornite tramite gruppi elettrogeni.