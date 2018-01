Tram, il vicesindaco Lorenzoni a Roma: entro l'anno un super bando da 120 milioni

L'obiettivo è di mettere in gara, possibilmente entro la fine dell'anno, il Sir 3 e la prima tratta del Sir 2. Come riportano i quotidiani locali, giovedì scorso il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha fatto capire che i soldi ci sarebbero anche per la linea che andrà a unire Rubano con Ponte di Brenta passando per la stazione. Una rassicurazione fondamentale, che ha portato ottimismo a palazzo Moroni.

LE TEMPISTICHE.

Nei prossimi giorni il vicesindaco Arturo Lorenzoni andrà a Roma per capire se, entro la prossima estate arriveranno anche i 120 milioni necessari per il Sir 2 (dopo i 56 milioni per il Sir3). Anche se il Comune di Padova si accontenterebbe anche di 60 milioni, ovvero la cifra necessaria per realizzare almeno la prima tratta della linea (da piazzale Stazione a Ponte di Brenta). Se tutto andrà per il verso giusto, dunque, entro la fine dell'anno Aps holding potrebbe bandire una gara che comprende sia il Sir 3 che la prima tratta del Sir 2.