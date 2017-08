Tram e autobus, si cambia: nel periodo di Ferragosto attenzione alla modifica degli orari

In concomitanza con il periodo di Ferragosto, avverranno alcune modifiche degli orari delle corse di tram e autobus.



GLI ORARI. Dal 7 all’11 agosto, in particolare, per lavori, il servizio Tram sarà sospeso, e sostituito da autobus. Inoltre, dal 7 al 18 agosto, relativamente alla linea 7, le corse in partenza dalla Stazione Fs alle 6.55, 7.30 ed 8.10, transitano anche per Via della Ricerca Scientifica e Via Irpinia, mentre l’orario ridotto viene integrato, da corse aggiuntive da Stazione Fs, previste alle ore 13.30 , 14.45, 16.00, 17.00 (lim. a C.so Spagna), 17.20, 18.10 (lim. a C.so Spagna), 18.35. Da Saonara verso Stazione Fs invece sono previste corse aggiuntive della linea 7, alle 14.10, 15.20, 16.40, 17.35 (per via Vigonovese), 18.00, 18.45 (parte da C.so Spagna per via Vigonovese), e 19.10.