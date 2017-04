Gli agenti lo hanno fermato in via Donghi a Padova, trovandolo con una trancia di cui non è riuscito a giustificare il possesso.

IN GIRO CON UNA TRANCIA. Nei guai, alle 22 di mercoledì sera, è finito un 33enne. Il giovane è stato accompagnaro in questura e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi e rimaldelli.