Prima pattuisce un incontro con un transessuale, poi lo aggredisce alle spalle

Ha pattuito un incontro con un transessuale, poi improvvisamente lo ha aggredito di spalle facendolo rovinare al suolo.

L'aggressione

L'episodio sabato sera in via Venezia a Padova: G.A., un 26enne di origine senegalese, si è avvicinato al trans di origini italiane e a discusso una prestazione con lui. A quel punto, per cause da accertare, lo ha assalito mentre era girato, facendolo cadere. A quel punto immediata la corsa in ospedale dove l'uomo è stato giudicato guaribile in 5 giorni. L'aggressore è stato denunciato dai carabinieri.