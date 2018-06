Le trappole della rete quando si parla di salute: in un convegno il punto sulla Medicina

Le moltiplicazioni delle informazioni scientifiche in un ambito particolarmente “caro” alla popolazione - quello medico - frutto talvolta di opinionismi in rete poco o per nulla accreditati, di fonti dubbie e di distorsioni mediatiche rendono sempre più difficile alla Medicina Pubblica la difesa e il miglioramento della salute collettiva.

L'evento

Questo rende sempre più necessario un confronto tra medici, psicologi, bioeticisti e mondo dell’informazione per una reale collaborazione nell’ambito della salute pubblica, e questo si propone il Forum of Public Health “L’evidenza scientifica nell’epoca della sua banalizzazione mediatica” che si terrà venerdì 15 giugno 2018 alle ore 9.30 nell’Aula Nievo di Palazzo del Bo a Padova. Gli sviluppi della tecnologia digitale hanno creato una situazione di estrema facilità di produzione di informazioni in ogni campo del conoscere sia individuale che collettivo. Questa nuova situazione che si è affermata in tempi molto brevi ha inevitabilmente attivato influenze e condizionamenti anche sulla disponibilità, credibilità e utilizzabilità delle evidenze scientifiche. Sono affiorati negli ultimi 20 anni sintomi di difficoltà e sofferenza nella circolazione, condivisione e operatività delle evidenze prodotte dal mondo della ricerca scientifica in particolare nel campo della salute pubblica nel cui ambito le ricadute sulla salute collettiva possono generare effetti particolarmente critici.

Questione di salute collettiva

Non dimentichiamo che l’obbiettivo ultimo della Medicina e della Medicina Pubblica è sempre la difesa e il miglioramento della salute collettiva. Sempre più in bilico fra panico e assuefazione alimentabili sia inconsciamente che ad arte dai numerosi canali informativi, la coscienza della salute da parte della collettività soffre di crescenti e repentine incertezze e pone gli operatori della salute e quelli dei media difronte a responsabilità nuove le cui basi sono ancora in parte da esplorare e costruire. Scopo di questo incontro è di stimolare una riflessione sugli aspetti negativi e positivi di questo mutamento radicale nel quale, ancora una volta, la tecnologia, ovvero lo strumento, precede il pensiero, ovvero l’elaborazione teorica. Sono coinvolte in questo tentativo di fare il punto su questa nuova situazione che si è determinata alcune figure di riferimento nel campo dell’Editoria (Roberto Satolli, medico e giornalista, fondatore di Zadig editoria scientifica), del Giornalismo (Sivia Bencivelli, medico e giornalista, conduttrice radiotelevisiva), della Formazione (Elisabetta Mutto Accordi, giornalista freelance e consulente di comunicazione) e dell’Etica (Antonio Da Re, Professore di Filosofia Morale e di Bioetica all’Università di Padova, Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica). Consci della vastità del tema ci auguriamo di dare con questa iniziativa un contributo anche se certamente non risolutivo, che individui alcune interpretazioni prioritarie. L’evento sarà registrato audio e video e messo successivamente a disposizione dei convenuti e di chiunque altro sia interessato.