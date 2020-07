Trasporto pericoloso di batterie a litio senza le norme di sicurezza: multa di quasi 900 euro

Stava cercando di attraversare l'Italia con un carico pericoloso e non in regola. Partito dalla Polonia e diretto a Melfi in Basilicata, trasportava materiale infiammabile senza alcuna precauzione. Protagonista un autista polacco di 63 anni che è stato fermato dalla polizia stradale della sezione di Piove di Sacco martedì poco prima delle 18.

Le batterie

L'episodio è avvenuto lungo la Romea a Codevigo quando gli agenti hanno bloccato l'autocarro Iveco per un normale controllo. Dopo l'identificazione del guidatore le forze dell'ordine hanno proceduto ad analizzare il carico e sono spuntate decine di batterie destinate alle auto elettriche per un peso complessivo di oltre mille chili. La merce era priva di idonea etichettatura che illustrasse i componenti. Dentro l'autocarro non erano presenti i dispositivi anti incendio per i trasporti eccezionali. L'uomo è stato sanzionati con 830 euro, gli è stata ritirata la patente e gli è stata sequestrata la carta di circolazione dell'Iveco, oltre alla decurtazione di 12 punti della patente.