Trasporto pubblico, l'annuncio: "Da settembre più corse dei tram nei giorni festivi"

L’amministrazione comunale continua a investire sul trasporto pubblico: da settembre, infatti, aumenteranno le corse del tram alla domenica e nei giorni festivi, per offrire un servizio migliore anche a chi arriva a Padova per turismo.

Investimento di 50mila euro

Con l’aumento delle corse, in alcune fasce orarie in cui la frequenza dei mezzi attualmente è di quindici minuti si passerà a circa dieci minuti, grazie alla collaborazione tra Comune, che investirà circa 50 mila euro su base annua per questo servizio, e Busitalia. Spiega il vicesindaco Arturo Lorenzoni: "Questa amministrazione ha già dimostrato di credere fortemente nel trasporto pubblico e questa iniziativa si colloca in continuità con altre, come la modifica delle linee attuata lo scorso aprile e in particolare il potenziamento del servizio nel periodo natalizio. Aumentando le corse del tram, servizio molto utilizzato e apprezzato dai nostri cittadini, alla domenica andiamo incontro alle esigenze di chi vive Padova da turista o da visitatore, per chi vuole divertirsi e vivere la città anche nei giorni di festa. Nelle ultime domeniche il tram faticava a soddisfare le esigenze dei turisti, o di chi dai quartieri voleva avvicinarsi al centro. Potenziare le corse in queste giornate è un servizio che sicuramente sarà apprezzato da padovani e non. Siamo convinti che iniziative come questa possano avere una ricaduta positiva sul turismo, sul commercio e sulla vivibilità della città. Sappiamo che si può fare ancora molto per rendere il trasporto pubblico efficiente, gradevole, appetibile, ma siamo convinti di aver intrapreso la strada giusta".