Trasporto pubblico urbano ed extraurbano: prezzo del biglietto bloccato fino al 2021

Il prossimo maggio scadrà il bando per l’assegnazione della gestione del trasporto pubblico di Padova in provincia, che l’Unione Europea obbliga ad assegnare a un unico gestore per tutto il territorio. L’iter dovrebbe concludersi nel 2019, probabilmente entro settembre.

IL BIGLIETTO UNICO

Tra i requisiti principali quello che i biglietti non dovranno subire aumenti per 2 anni dall’inizio del servizio. Praticamente il tagliando di viaggio resterà allo stesso prezzo almeno fino al 2021. Il futuro prevede comunque un unico biglietto per spostarsi in tutta la provincia, sia per il servizio urbano, sia per quello extraurbano limitato alle corse da Padova verso Legnaro, Villaguattera, Mirano e la riviera del Brenta che verranno coperte da autobus urbani.