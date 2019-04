Padova Marathon, stravolte le corse di bus e tram: l'elenco completo delle modifiche

Sarà sicuramente una domenica di “passione” per chi corre, vista la fatica. Ma anche per chi proverà a raggiungere il centro storico: la Padova Marathon di domenica 28 aprile porterà cambi di percorso per gran parte della giornata per molti autobus di linea, mentre il tram si sdoppierà come già accaduto in occasione di manifestazioni tenutesi in Prato della Valle.

Tram

Lo comunica Busitalia Veneto. Queste le modifiche per quanto riguarda il tram: “A causa della chiusura di alcune strade per tutta la durata della manifestazione, il servizio sulla linea tramviaria sarà suddiviso in due tratte: tratta sud e tratta nord, e svolto con le seguenti modalità.

Tratta sud: da inizio servizio fino alle 10.30 circa, sul percorso Guizza – Stazione Fs, il tram sarà sostituito da autobus che svolgeranno percorso: Cap. Sud, Via Guizza, Lungargine Bassanello, Via D’Acquapendente, Via Manzoni, Pontecorvo, Ospedale, Stazione FS. dalle ore 10.30 circa in poi, riprenderà il servizio con vetture tramviarie, limitato a Fermata Cavalletto.

Tratta nord: da inizio servizio fino al termine della manifestazione, dal Capolinea Nord il percorso sarà limitato alla Stazione Fs.

il servizio tram riprendera’ regolarmente al termine della manifestazione (ore 17.30 circa).

Bus

Queste, invece, le modifiche per quanto riguarda i bus di linea: