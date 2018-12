Trasporto pubblico, torna la “Carta over 70” per viaggiare gratuitamente su bus e tram

Avete già passato il traguardo dei 70 anni e usate spesso e volentieri bus e tram? Allora questo è l'articolo che fa per voi: prosegue anche nel 2019 la possibilità di viaggiare a costi agevolati sulle linee del trasporto pubblico locale extraurbano grazie alla “Carta over 70”, messa a disposizione dalla Provincia di Padova.

Quasi 5.300 tessere nel 2017

La tessera viene rilasciata ai cittadini residenti nel territorio provinciale che abbiano compiuto i 70 anni di età: bastano 17.50 euro all'anno per viaggiare liberamente dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 fino al termine del servizio tutti i giorni della settimana e senza limitazioni di orario nelle giornate festive. Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, spiega: «È un servizio che questo ente assicura ormai da tanti anni e siamo davvero contenti di riuscire a mantenerlo anche per il 2019. La richiesta è sempre molto alta perché per gli anziani utilizzare la tessera per salire gratuitamente negli autobus extraurbani significa avere maggiore autonomia negli spostamenti. L’obiettivo è anche quello di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico, sicuro ed ecologico, oltre che stimolare uno stile di vita più attivo. I numeri parlano da soli perché nel 2018 sono state attivate 5.281 tessere, di cui 4.557 rinnovi e 724 nuove adesioni, dunque è un servizio fondamentale».

Come sottoscrivere la tessera

I bollettini per il rinnovo 2019 saranno disponibili dal prossimo 27 dicembre. Per le nuove adesioni i bollettini precompilati e la modulistica saranno disponibili per gli utenti all’Ufficio Tessere Agevolate della Provincia di Padova, piazza Bardella, 2 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. Per i soli rinnovi della card possono essere ritirati anche all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nella sede di palazzo Santo Stefano, in piazza Antenore 3, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 19, il venerdì dalle 8 alle 14. I bollettini saranno, inoltre disponibili, in tutti i Comuni della provincia di Padova. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata http://www.provincia.pd.it/carta-over70-libera-circolazione-sul-tpl-extraurbano nel sito della Provincia (www.provincia.padova.it) o rivolgersi all’Ufficio Tessere Agevolate del Settore Trasporti ai numeri 049.8201533 – 049.8201564.