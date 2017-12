Bus e tram, servizio modificato durante le festività: integrazioni per le linee 4 e 7

In occasione delle festività natalizie e di fine anno, Busitalia Veneto, società che fornisce il servizio di trasporto urbano ed extraurbano a Padova, rende noto che la tratta urbana e le linee dei Colli per il 31 dicembre il termine servizio sarà alle 20.30 mentre il 1° gennaio 2018 il servizio inizierà alle ore 8.

INTEGRAZIONI.

Inoltre, da mercoledì 27 dicembre al 5 gennaio prossimo, tutte le linee osserveranno l’orario prefestivo anche nei giorni feriali, con le integrazioni sulla linea 4, la corsa feriale delle ore 6.40 da Cadoneghe in transito per Ospedale, sarà comunque svolta, e sulla linea 7 dove al programma di esercizio prefestivo saranno aggiunte partenze da Stazione Fs per C.so Spagna alle 15.20 e 16.45, e da C.so Spagna verso Stazione Fs, con transito in C.so Stati Uniti e via Ricerca Scientifica, alle ore 15.45 e 16.45. Per quanto riguarda il servizio extraurbano il 1° gennaio sarà sospeso.

IN CENTRO.

Per quanto riguarda il servizio in centro città, come già annunciato dal Comune di Padova, per domenica 31 dicembre sono state implementate le corse giornaliere del tram ed è prevista l’estensione della validità del biglietto urbano da 75 minuti a 4 ore. Il biglietto famiglia invece (che consente di viaggiare con un unico titolo fino a cinque persone, di cui al massimo due adulti e tre bambini fino a 12 anni) sarà valido per l’intera giornata.